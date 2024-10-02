UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanda Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti. City'nin golcüsü Erling Haaland bu maçta da fileleri havalandırdı. Golcü oyuncu 9 maçta, 11 gol kaydetti. Slovan Bratislava - Manchester City maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava sahasında Manchester City'yi konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak, yoluna devam etti.
Slovan Bratislava - Manchester City maçının golleri
Manchester City'ye, Slovan Bratislava karşısında galibiyeti getiren golleri 8. dakikada İlkay Gündoğan, 15. dakikada Phil Foden, 58. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada James McAteee kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 4'e yükseltti. Slovan Bratislava ise henüz puanla tanışamadı.