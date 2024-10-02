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Slovan Bratislava - Manchester City: 0-4 Maç Özeti İzle (VİDEO)

Slovan Bratislava - Manchester City: 0-4 Maç Özeti İzle (VİDEO)

Haber Merkezi
09:422/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Haaland'ın gol sevinci
Haaland'ın gol sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanda Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti. City'nin golcüsü Erling Haaland bu maçta da fileleri havalandırdı. Golcü oyuncu 9 maçta, 11 gol kaydetti. Slovan Bratislava - Manchester City maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava sahasında Manchester City'yi konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak, yoluna devam etti.


Slovan Bratislava - Manchester City maçının golleri

Manchester City'ye, Slovan Bratislava karşısında galibiyeti getiren golleri 8. dakikada İlkay Gündoğan, 15. dakikada Phil Foden, 58. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada James McAteee kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 4'e yükseltti. Slovan Bratislava ise henüz puanla tanışamadı.


Slovan Bratislava - Manchester City maç özeti izle



#Şampiyonlar Ligi
#Slovan Bratislava
#Manchester City

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