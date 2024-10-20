Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe zorlu Samsunspor deplasmanında puan bıraktı |ÖZET

Fenerbahçe zorlu Samsunspor deplasmanında puan bıraktı |ÖZET

21:0220/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe zirveden uzaklaşıyor.
Fenerbahçe zirveden uzaklaşıyor.

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparak 4. sırada kaldı. Samsunspor - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a konuk oldu.


Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Sarı-lacivertlilerin gollerini 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.

Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparak 4. sırada kaldı. Samsunspor ise 19 puanla 3. sıradaki yerini korudu.


Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.


SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU


SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
06 nerenin plakası? 06 plaka kodu hangi ilin, hangi şehre ait?