Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparak 4. sırada kaldı. Samsunspor - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a konuk oldu.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.
Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparak 4. sırada kaldı. Samsunspor ise 19 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.