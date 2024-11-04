Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Onvo Antalyaspor'u mağlup etmek istiyor. Onvo Antalyaspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Samsunspor - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 ’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Antalyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, bugüne kadar sadece Ankaragücü (Ağustos 1999-Şubat 2004) ve Gaziantepspor'u (Nisan 1995-Mayıs 1999) üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup etti.

> Samsunspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor (2B 6M), tek galibiyetini bu süreçte kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada geçen sezon aldı (Eylül 2023).

> Süper Lig'in 10'uncu maçları itibarıyla en fazla galibiyet aldığı (7) ve puan topladığı (22) sezonu yaşayan Samsunspor, bu süreçte puan kaybettiği üç karşılaşmayı da iç sahada oynadı (1B 2M).

> Son Süper Lig maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, üst üste 2+ galibiyet aldığı son süreci Ekim-Kasım 2023 arasında Nuri Şahin yönetiminde yaşadı (3G).

> Son dört Süper Lig maçının ikisinde dörder gollü galibiyetler alan Samsunspor (4-1 vs Kasımpaşa & 4-3 vs Göztepe), daha önceki 139 karşılaşmanın ikisinde dört golü bir arada kaydedebilmişti. En az üç maçta 4+ gol bulduğu son sezonu 2000/01'de yaşayan Karadeniz ekibi, o sezon Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

> Bu sezon Süper Lig'de attığı 20 golün 17'sini ikinci yarılarda bulan Samsunspor, en yüksek sayıya ulaşan ve en yüksek yüzdeye sahip takım (%85). Kırmızı-beyazlılar, aynı zamanda ikinci devrelerde en az gol yiyen ekip konumunda (2).

> Süper Lig'deki son üç maçında birer gol atan ve en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakalayan Soner Aydoğdu, daha önceki 62 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (3).

> Bu sezon Süper Lig'deki dördüncü asistini son hafta Kasımpaşa deplasmanında yapan Zeki Yavu (4), en üst lig kariyerinin en yüksek sayısını şimdiden tekrarladı (2019/20 ile eşit).

> Antalyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı 12 golün yarısında pay sahibi olan Sam Larsson'un (3 gol & 3 asist), Türkiye kariyerinde 7+ gole katkı sağladığı bir sezon bulunmuyor.

> Samsunspor'u çalıştırdığı 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Thomas Reis (1B 2M), lig tarihinde şampiyonluğu bulunmayan bir takımın başında sekiz galibiyete en kısa sürede ulaşan yabancı teknik direktör olmak istiyor.

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

96 Bedirhan Çetin

8 Soner Aydoğdu

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

17 Kingsley Schindler

21 Carlo Holse

9 Marius Mouandilmadji

ANTALYASPOR

13 Kenan Piric

11 Güray Vural

89 Veysel Sarı

2 Thalisson Kelven

6 Erdal Rakip

12 Moussa Djenepo

16 Oleksandr Petrusenko

17 Erdoğan Yeşilyurt

18 Jakub Kaluzinski

10 Sam Larsson

81 Braian Samudio

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







































