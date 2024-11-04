Trendyol Süper Lig 11. haftasında Samsunspor evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Antalyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, ligde 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Samsunspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor ise ligde 11 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsun - Antalyaspor maç kadrosunda ve muhtemel 11’lerinde kimler var? İşte soruların yanıtları.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Onvo Antalyaspor'u mağlup etmek istiyor. Onvo Antalyaspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Samsunspor - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
> Antalyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, bugüne kadar sadece Ankaragücü (Ağustos 1999-Şubat 2004) ve Gaziantepspor'u (Nisan 1995-Mayıs 1999) üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup etti.
> Samsunspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor (2B 6M), tek galibiyetini bu süreçte kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada geçen sezon aldı (Eylül 2023).
> Süper Lig'in 10'uncu maçları itibarıyla en fazla galibiyet aldığı (7) ve puan topladığı (22) sezonu yaşayan Samsunspor, bu süreçte puan kaybettiği üç karşılaşmayı da iç sahada oynadı (1B 2M).
> Son Süper Lig maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, üst üste 2+ galibiyet aldığı son süreci Ekim-Kasım 2023 arasında Nuri Şahin yönetiminde yaşadı (3G).
> Son dört Süper Lig maçının ikisinde dörder gollü galibiyetler alan Samsunspor (4-1 vs Kasımpaşa & 4-3 vs Göztepe), daha önceki 139 karşılaşmanın ikisinde dört golü bir arada kaydedebilmişti. En az üç maçta 4+ gol bulduğu son sezonu 2000/01'de yaşayan Karadeniz ekibi, o sezon Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.
> Bu sezon Süper Lig'de attığı 20 golün 17'sini ikinci yarılarda bulan Samsunspor, en yüksek sayıya ulaşan ve en yüksek yüzdeye sahip takım (%85). Kırmızı-beyazlılar, aynı zamanda ikinci devrelerde en az gol yiyen ekip konumunda (2).
> Süper Lig'deki son üç maçında birer gol atan ve en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakalayan Soner Aydoğdu, daha önceki 62 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (3).
> Bu sezon Süper Lig'deki dördüncü asistini son hafta Kasımpaşa deplasmanında yapan Zeki Yavu (4), en üst lig kariyerinin en yüksek sayısını şimdiden tekrarladı (2019/20 ile eşit).
> Antalyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı 12 golün yarısında pay sahibi olan Sam Larsson'un (3 gol & 3 asist), Türkiye kariyerinde 7+ gole katkı sağladığı bir sezon bulunmuyor.
> Samsunspor'u çalıştırdığı 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Thomas Reis (1B 2M), lig tarihinde şampiyonluğu bulunmayan bir takımın başında sekiz galibiyete en kısa sürede ulaşan yabancı teknik direktör olmak istiyor.
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
96 Bedirhan Çetin
8 Soner Aydoğdu
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
17 Kingsley Schindler
21 Carlo Holse
9 Marius Mouandilmadji
ANTALYASPOR
13 Kenan Piric
11 Güray Vural
89 Veysel Sarı
2 Thalisson Kelven
6 Erdal Rakip
12 Moussa Djenepo
16 Oleksandr Petrusenko
17 Erdoğan Yeşilyurt
18 Jakub Kaluzinski
10 Sam Larsson
81 Braian Samudio