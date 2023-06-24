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Spor

Samsunspor Emre Kılınç'ın peşinde

Samsunspor, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. Ankaragücü’nün de talip olduğu Emre için görüşmeler sürüyor.

15:13 . 24/06/2023 Cumartesi
DHA
Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre’ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü.


İki aşamalı transfer planı yapıyor

Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.


Ankaragücü'nde 32 maçta görev yaptı

Okan Buruk’un göreve gelmesinin ardından İstanbul ekibinde oynama şansı bulamayan Emre, geride kalan sezonun başında Ankaragücü’ne transfer oldu. Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.




#Samsunspor
#Süper Lig
#Emre Kılınç
18 dakika önce
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