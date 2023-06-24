Samsunspor Emre Kılınç'ın peşinde

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre’ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü.