Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor yeni sezona hazırlanıyor

Samsunspor yeni sezona hazırlanıyor

15:518/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Thomas Reis idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Thomas Reis idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.


Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.


Karadeniz ekibinin ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, pas, koordinasyon, dayanıklılık koşusu ve 4 takımlı hedefli oyunuyla son buldu.​​​​​​​


Samsunspor, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.




#Süper Lig
#Samsunspor
#Nuri Asan Tesisleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri