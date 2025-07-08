Samsunspor yeni sezona hazırlanıyor

Thomas Reis idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Karadeniz ekibinin ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, pas, koordinasyon, dayanıklılık koşusu ve 4 takımlı hedefli oyunuyla son buldu.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
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