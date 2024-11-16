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Samsunspor'u yabancıları sırtlıyor

Samsunspor'u yabancıları sırtlıyor

13:2116/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
IHA
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Samsunspor 11'i
Samsunspor 11'i

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da bu sezon gol atan 10 futbolcunun 9’u yabancılardan oluştu. Kırmızı-beyazlı ekipte fileleri havalandıran tek yerli oyuncu ise Soner Aydoğdu oldu.

12. haftası geride kalan Süper Lig’de iyi bir form yakalayan Samsunspor’un skor yükünü yabancı oyuncular üstlendi. Kırmızı-beyazlılar, 12 maçta 24 kez rakip fileleri sarsarken 10 farklı isim gol atma başarısı gösterdi. Gol atanlardan 9’unu yabancı futbolcular oluştururken, sadece 1 yerli oyuncu gol atma sevinci yaşadı.

Olivier Ntcham ile Carlo Holse'nin gol sevinci

Holse ve Ntcham zirvede

Samsunspor’da bu sezon atılan 24 golün 10’u 5’er gol atan Carlo Holse ve Oliver Ntcham’dan geldi. Marius Muandilmadji 3 gol, Arbnor Muja ve Nany Dimata 2’şer gol, Kingsley Schindler, Flavien Tait, Ait Bennasser ve Rick van Drongelen ise 1’er golle takımına katkı sağladı. Samsun temsilcisinde gol atan tek yerli isim ise tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu oldu. 33 yaşındaki Aydoğdu bu sezon 3 kez gol atma başarısı gösterdi.


Lige verilen milli arada da çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puanla 3. sırada bulunuyor. Rakip filelere 24 gol gönderen Samsunspor, kalesinde ise 13 gol gördü.










#Samsunspor
#Süper Lig
#Carlo Holse
#Oliver Ntcham
#Marius Muandilmadji

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