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Spor

Merih Demiral ve Koray Günter Avrupa'nın zirvesinde 

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral ile Verona'dan Sampdoria'ya kiralanan Koray Günter, top kazanma parametresinde Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında ilk 3 sırada yer alıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:34 . 23/02/2023 Perşembe
DHA
Merih Demiral, bu sezon 19 maçta 1 gol attı.

Merih Demiral, bu sezon 19 maçta 1 gol attı.

İtalya Serie A'da Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ve Koray Günter istatistiklerde ön plana çıkıyor.

100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Merih Demiral, Avrupa'nın 5 büyük liginde top kapma parametresinde zirvede yer alıyor. Maç başına 11.71 top kapan milli oyuncuyu Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen Alexander Hack, 11.32 ortalama ile takip ediyor. Listede 3'üncü sırada ise 10.62 ortalama ile Verona'dan Sampdoria'ya kiralanan Koray Günter yer alıyor.

Serie A lideri

Sampdoria'nın 28 yaşındaki oyuncusu Koray Günter, defans oyuncuları arasında pas arası parametresinde İtalya Serie A'da lider durumda bulunuyor. Maç başına 10.54 pas arası yapan tecrübeli ismi, 9.03 ile Verona forması giyen Giangiacomo Magnani, 8.88 ile Spezia forması giyen Mattia Caldara takip ediyor. Koray Günter ayrıca maç başına 21.4 başarılı defansif aksiyon ile Atalanta'nın 21 yaşındaki savunmacı Caleb Okoli'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.




#Serie A
#Merih Demiral
#Koray Günter
1 saat önce
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Merih Demiral ve Koray Günter Avrupa'nın zirvesinde 
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