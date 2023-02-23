100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Merih Demiral, Avrupa'nın 5 büyük liginde top kapma parametresinde zirvede yer alıyor. Maç başına 11.71 top kapan milli oyuncuyu Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen Alexander Hack, 11.32 ortalama ile takip ediyor. Listede 3'üncü sırada ise 10.62 ortalama ile Verona'dan Sampdoria'ya kiralanan Koray Günter yer alıyor.