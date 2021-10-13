Spor Monchi Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açacak
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Monchi Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açacak

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Fransız oyuncu Jules Kounde'yi 80 milyon euro bonservisle satmanın planlarını yapıyor. İspanyol ekibinin Kounde'den oluşacak boşluğu ise Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai ile doldurmak istediği iddia edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevilladan Monchi, Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalainin peşinde
Sevilla Sportif Direktörü Monchi

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe forması giyen Macar oyuncu Attila Szalai'nin peşine düştü. İspanyol ekibinin, genç oyuncu kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

Estadio Depotivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoper Jules Kounde'yi yaz transfer döneminde satmayı planlıyor. Bu satıştan en az 80 milyon euro gelir elde etmeyi planlayan Monchi, Attila Szalai'yi gözüne kestirmiş durumda.

Kesenin ağzını açacak

Haberde Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Szalai için Sevilla'nın, kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada, Szalai'yi 20 milyon euronun altında satmayacağını söylemişti. Koç, "Attila Szalai için 20 milyon euronun altında konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı.
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.