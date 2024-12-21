Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da Rey Manaj, maçın 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Sivasspor-Samsunspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekipte Rey Manaj, maçın 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 30 yaparak 3. sıradakini yerini korudu. Sivasspor ise 19 puanla 12. sıraya yükseldi.
4. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kazanan Emrah Başsan, ceza sahasına ilerledi. Emrah Başsan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çeldi.
12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muja, ceza sahasında vuruşunu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kurtardığı meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
32. dakikada Sivasspor ceza sahası önünde topla buluşan Holse, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural soluna uzanarak topun hakimi oldu.
34. dakikada Sivasspor ceza sahası önünde boşta kalan topa Dimata vurdu. Kaleye yönelen top Uğur Çiftçi'nin müdahalesi sonrası kornere çıktı.
45+3. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Rey Manaj topun başına geçti. Manaj'ın sert şutunda baraja da çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
60. dakikada sol kanattaN Uğur Çiftçi'nin ortasında Manaj'ın kafayla indirdiği topa Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
72. dakikada ceza sahası dışından Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
89. dakikada hakemin kararına itiraz eden Manaj, ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.