Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rey Manaj 90'da kızardı: Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Rey Manaj 90'da kızardı: Sivas'ta puanlar paylaşıldı

18:2121/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sivasspor - Samsunspor
Sivasspor - Samsunspor

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da Rey Manaj, maçın 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Sivasspor-Samsunspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Ev sahibi ekipte Rey Manaj, maçın 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.


Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 30 yaparak 3. sıradakini yerini korudu. Sivasspor ise 19 puanla 12. sıraya yükseldi.


SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

4. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kazanan Emrah Başsan, ceza sahasına ilerledi. Emrah Başsan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çeldi.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muja, ceza sahasında vuruşunu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kurtardığı meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

32. dakikada Sivasspor ceza sahası önünde topla buluşan Holse, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural soluna uzanarak topun hakimi oldu.

34. dakikada Sivasspor ceza sahası önünde boşta kalan topa Dimata vurdu. Kaleye yönelen top Uğur Çiftçi'nin müdahalesi sonrası kornere çıktı.

45+3. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Rey Manaj topun başına geçti. Manaj'ın sert şutunda baraja da çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

İKİNCİ YARI

60. dakikada sol kanattaN Uğur Çiftçi'nin ortasında Manaj'ın kafayla indirdiği topa Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışından Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

89. dakikada hakemin kararına itiraz eden Manaj, ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.


SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU


SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Samsunspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Sivasspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar olacak?