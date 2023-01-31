İmza töreninde konuşan Saba, "Bir çocukluk hayalini gerçekleştirmek çılgınca bir duygu. İsrail'in en büyük kulübüne geldim. Kalabalığın gücünü görmeyi bekliyorum. Çok heyecanlıyım, tüm takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum, yarın kupada ve ikincisinde Hadera'ya karşı bir maçımız var" dedi.