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Dia Saba, İsrail Milli Takımı'nda ise 11 maçta 3 kez ağları sarstı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan ayrılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, ülkesinin Maccabi Haifa takımıyla anlaştı.
Maccabi Haifa'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza töreninde konuşan Saba, "Bir çocukluk hayalini gerçekleştirmek çılgınca bir duygu. İsrail'in en büyük kulübüne geldim. Kalabalığın gücünü görmeyi bekliyorum. Çok heyecanlıyım, tüm takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum, yarın kupada ve ikincisinde Hadera'ya karşı bir maçımız var" dedi.