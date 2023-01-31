|
Spor

Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba Maccabi Haifa ile anlaştı

Bu sezon ilk devresini Sivasspor'da geçiren Dia Saba, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile sözleşme imzaladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:49 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Dia Saba, İsrail Milli Takımı'nda ise 11 maçta 3 kez ağları sarstı.

Dia Saba, İsrail Milli Takımı'nda ise 11 maçta 3 kez ağları sarstı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan ayrılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, ülkesinin Maccabi Haifa takımıyla anlaştı.


Maccabi Haifa'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


İmza töreninde konuşan Saba, "Bir çocukluk hayalini gerçekleştirmek çılgınca bir duygu. İsrail'in en büyük kulübüne geldim. Kalabalığın gücünü görmeyi bekliyorum. Çok heyecanlıyım, tüm takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum, yarın kupada ve ikincisinde Hadera'ya karşı bir maçımız var" dedi.


  • Demir Grup Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geçen ay ailesel sebepler nedeniyle kulüpten ayrılan Saba, tüm kulvarlarda 20 maçta 6 gol ve 7 asistlik performansıyla öne çıkmıştı.



#Demir Grup Sivasspor
#Dia Saba
#Maccabi Haifa
#Spor Toto Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba Maccabi Haifa ile anlaştı
Savunmada Türkiye'ye yönelik ambargoları boşa çıkaran 11 yerli ürün
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu
İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu: Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e ikiyüzlülük tepkisi: Foyaları ortaya çıktı
Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.