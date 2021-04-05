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Sivasspor'un Tyson'ı Kone

Sivasspor’un 'dede' lakaplı 37 yaşındaki santrforu Arouna Kone, sosyal medya hesabından boks yaptığı görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Sivassporun Tysonı Kone
Kone'nin paylaştığı video sosyal medyada ilgi gördü. ​

Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Arouna Kone, dün yapılan antrenman sonrası kulüp tesislerindeki fitness salonunda yumruklarını konuşturdu. Taraftarlar tarafından büyük ilgi gören Kone, boks eldivenlerini giyerek hünerlerini sergiledi.

Boks yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan 37 yaşındaki deneyimli forvet, “Bireysel boks eğitimi ve fiziksel eğitim” notunu düştü.

Fildişi sahilli oyuncunun sosyal medyada paylaştığı görüntüleri 5 bine yakın kişi izlerken, birçok da yorum yapıldı. Sivasspor’un eski futbolcusu Yasin Öztekin de, Kone’nin videosuna, “Bravo dede” notunu ekledi.

  • Öte yandan Arouna Kone, bu sezon Sivasspor forması altında 31 maça çıktı. 3 kez gol atan ve 1 defa da asist yapan Kone, 457 dakika sahada kaldı.

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