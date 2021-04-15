Slavia Prag-Arsenal maçında ırkçılığa karşı diz çökme tartışması

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Slavia Prag-Arsenal maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı.
Irkçılığa karşı diz çökme hareketine katılmayan ev sahibi takımı oyuncularına Arsenalli futbolcular tepki gösterdi.
Arsenal Kaptanı Lacazatte, diz çökmeyen rakip takım futbolcularının karşısına geçerken ilginç bir görüntü oluştu.
Avrupa medyası da ortaya çıkan görüntü sebebiyle Slavia Praglı futbolculara tepki gösterdi.
- UEFA maçlarında karşılaşma önünde hakemler düdüklerini çalıyor ve futbolcularla birlikte diz çöküp ırkçılığa karşı tepkilerini ortaya koyuyordu.
Slavia Praglı Kudela ırkçılıktan dolayı 10 maç ceza almıştı
- Rangers ve Slavia Prag arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelede Çekya temsilcisinde forma giyen Ondrej Kudela'nın ırkçılık yaptığına karar verilmişti. Kurul, Kudela'ya 10 maç ceza verirken maç sonunda tünelde rakibiyle tartışan Glen Kamara'ya da 3 maç ceza çıkmıştı. Maç sırasında Kudela'nın Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülürken daha sonra iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmıştı.
Slavia Praglı futbolcu Ondrej Kudela, Rangers eşleşmesinde rakip takım futbolcusu Glen Kamara'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve 10 maç men cezası almıştı
▪Slavia Prag konuyla ilgili itirazda bulunmuştu pic.twitter.com/EcJPHZ38XB
Slavia Praglı futbolcu Ondrej Kudela, Rangers eşleşmesinde rakip takım futbolcusu Glen Kamara'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve 10 maç men cezası almıştı
Lacazette ✊❤️ pic.twitter.com/aHlh1SYr00
Lacazette ✊❤️ pic.twitter.com/aHlh1SYr00— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 15, 2021