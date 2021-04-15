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Spor Slavia Prag-Arsenal maçında ırkçılığa karşı diz çökme tartışması
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Slavia Prag-Arsenal maçında ırkçılığa karşı diz çökme tartışması

Slavia Prag ile Arsenal arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasının öncesinde ırkçılığa karşı diz çökülürken ev sahibi takımın oyuncuları bunu tercih etmedi. Arsenal Kaptanı Lacazatte, diz çökmeyen rakip takım futbolcularının karşısına geçerken ilginç bir görüntü oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slavia Prag-Arsenal maçında ırkçılığa karşı diz çökme tartışması
Slavia Praglı futbolcular, ırkçılığa karşı yapılan diz çökme hareketine katılmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Slavia Prag-Arsenal maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Irkçılığa karşı diz çökme hareketine katılmayan ev sahibi takımı oyuncularına Arsenalli futbolcular tepki gösterdi.

Arsenal Kaptanı Lacazatte, diz çökmeyen rakip takım futbolcularının karşısına geçerken ilginç bir görüntü oluştu.

Avrupa medyası da ortaya çıkan görüntü sebebiyle Slavia Praglı futbolculara tepki gösterdi.

  • UEFA maçlarında karşılaşma önünde hakemler düdüklerini çalıyor ve futbolcularla birlikte diz çöküp ırkçılığa karşı tepkilerini ortaya koyuyordu.

Slavia Praglı Kudela ırkçılıktan dolayı 10 maç ceza almıştı

  • Rangers ve Slavia Prag arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelede Çekya temsilcisinde forma giyen Ondrej Kudela'nın ırkçılık yaptığına karar verilmişti. Kurul, Kudela'ya 10 maç ceza verirken maç sonunda tünelde rakibiyle tartışan Glen Kamara'ya da 3 maç ceza çıkmıştı. Maç sırasında Kudela'nın Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülürken daha sonra iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

Cüneyt Çakır ve Arsenalli futbolcular diz çökme hareketine katıldı.
Cüneyt Çakır ve Arsenalli futbolcular diz çökme hareketine katıldı.

Arsenal kaptanı Lacazette, nBlack Lives Matter hareketine katılmayan Slavia Prag oyuncularına bakıyor.
Arsenal kaptanı Lacazette, nBlack Lives Matter hareketine katılmayan Slavia Prag oyuncularına bakıyor.

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