Van Bronckhorst havalimanında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Kupalar kazanmak için çok çalışmaya hazırım. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.