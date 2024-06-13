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Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst İstanbul'da

Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

16:06 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:16 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.


49 yaşındaki genç teknik adam için 14 Haziran Cuma günü saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Van Bronckhorst'la 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.


"Benim için yeni bir meydan okuma"


Van Bronckhorst havalimanında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Kupalar kazanmak için çok çalışmaya hazırım. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.


Giovanni van Bronckhorst kimdir?


5 Şubat 1975 tarihinde, Hollanda'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giydi. Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak Feyenoord'da başlayan Giovanni van Bronckhorst, 2015 yılında Feyenoord'da teknik direktör olarak görev yaptı. Hollandalı hoca Beşiktaş'tan önce İskoç temsilcisi Rangers'ı çalıştırdı.




#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#İstanbul
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