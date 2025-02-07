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Galatasaray'da yeni transferler Cuesta ve Lemina ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da yeni transferler Cuesta ve Lemina ilk antrenmanına çıktı

14:507/02/2025, Cuma
AA
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Galatasaray, yoğun kar yağışı altında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, yoğun kar yağışı altında Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Mario Lemina takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, takımla ilk antrenmanına çıktı. Kulübün açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Geosis Boluspor'a konuk olan sarı-kırmızılı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Belçika'nın Genk takımından transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta, ilk kez sarı-kırmızılı takımla antrenman yaptı. İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımından alınan Mario Lemina ise takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı.


Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



#Carlos Cuesta
#FUTBOL
#Galatasaray
#Mario Lemina
#SÜPERLİG
#Trendyol Süper Lig

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