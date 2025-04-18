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Son nefeste gelen zafer: Manchester United 5-4 Lyon

Son nefeste gelen zafer: Manchester United 5-4 Lyon

01:0118/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Son nefeste gelen zafer: Manchester United 5-4 Lyon
Son nefeste gelen zafer: Manchester United 5-4 Lyon

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. 2-2'lik skor ile tamamlanan ve uzatmalara giden maçta İngiliz ekibi Manchester United Lyon'u 5-4'lük skor ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Bu akşam oynanan Manchester United-Olympique Lyon maçınta tam 9 gol oldu. 90 dakika 2-2'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından maç uzatmalara gitti. Karşılaşmadan 5-4'lük skor ile galip ayrılan Manchester United Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardı.


MANCHESTER UNİTED LYON MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


İlk Yarı (45') Diogo Dalot 45. dakikada Harry Maguire’ın asistiyle golü attı. Skor: Manchester United 2-0 Lyon

71' | Corentin Tolisso, Lacazette’in asistiyle farkı bire indirdi. (2-1)

78' | Nicolas Tagliafico, Maitland-Niles’ın pasında beraberliği sağladı. (2-2)

89' | Corentin Tolisso, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

105' Rayan Cherki golüyle Lyon öne geçti. (2-3)

110' Lacazette penaltıdan farkı ikiye çıkardı. (2-4)

⏱ 114' Bruno Fernandes penaltıyla farkı bire indirdi. (3-4)

⏱ 120' Kobbie Mainoo, Casemiro’nun asistinde eşitliği sağladı. (4-4)

Hemen ardından yine Casemiro, bu kez Harry Maguire’a asist yaptı: ⚽ Maçın galibiyet golü geldi.




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