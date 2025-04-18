Son nefeste gelen zafer: Manchester United 5-4 Lyon

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Bu akşam oynanan Manchester United-Olympique Lyon maçınta tam 9 gol oldu. 90 dakika 2-2'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından maç uzatmalara gitti. Karşılaşmadan 5-4'lük skor ile galip ayrılan Manchester United Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardı.

Hemen ardından yine Casemiro, bu kez Harry Maguire’a asist yaptı: ⚽ Maçın galibiyet golü geldi.