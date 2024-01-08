Süper Lig takımında şoke eden iki ayrılık: Sözleşmeleri feshedildi

Matias Dituro - Brahim Darri
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, futbolcular Matias Dituro ve Brahim Darri ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdiği belirtildi.
Dituro bu sezon toplamda 11 maça çıkarken beklenen performansı sergileyemedi.
Fatih Karagümrük'ün paylaşımı:
Fatih Karagümrük'ün paylaşımı:
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28 dakika önce