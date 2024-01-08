Süper Lig takımında şoke eden iki ayrılık: Sözleşmeleri feshedildi

Kamuoyuna duyuru



Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.