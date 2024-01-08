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Spor

Süper Lig takımında şoke eden iki ayrılık: Sözleşmeleri feshedildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, futbolcular Matias Dituro ve Brahim Darri ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kaleci Dituro, İspanyol ekiplerinden Elche ile sözleşme imzaladı.

17:16 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:27 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Matias Dituro - Brahim Darri
Matias Dituro - Brahim Darri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, futbolcular Matias Dituro ve Brahim Darri ile yollarını ayırdı.


Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdiği belirtildi.


Dituro bu sezon toplamda 11 maça çıkarken beklenen performansı sergileyemedi.


Fatih Karagümrük'ün paylaşımı:






#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Matias Dituro
#Brahim Darri
28 dakika önce
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