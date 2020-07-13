Süper Lig'de ayda 300 euro kazanan futbolcu: Para harcamıyor tesislerde kalıyor

Süper Lig'de ödenen bonservisler ve futbolcularla yapılan çılgın sözleşmeler haber yapıldı. Bu kez bunun tam tersini yapıyoruz ve sizi Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye ile tanıştırıyoruz.

Ocak ayı transfer döneminde sürpriz bir şekilde Burundi Ligi'nden alınan 21 yaşındaki oyuncu, Yeni Malatyaspor kadrosunda alternatif isimlerden biri olarak görülüyor. Şu ana kadar 5 Süper Lig maçında forma giyen oyuncu orta sahada mücadele ederken 109 dakika süre alabildi. Ancak buna rağmen 1 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Ndayishimiye attığı tek golü Fenerbahçe'ye karşı atarken aynı maçta 1 de asist yaptı.

Süper Lig'de oynayan ve en az kazanan yabancı futbolcu

İsmini telaffuz etmenin en zor olduğu futbolculardan biri olan Burundili Ndayishimiye'ye takım arkadaşları 'Yusuf' diye hitap ediyor. Afrika'dan Süper Lig'e transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun hikayesini değerli kılan ise Türkiye'nin en üst liginde aylık 300 euroya oynaması.

Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Lig Radyo'ya bağlandığı yayında "Youssouf Ndayishimiye, ayda 300 Euro’ya oynuyor" ifadelerini kullandı.



Asgari ücretle geçiniyor

300 euro Türkiye'deki döviz kuruyla yaklaşık bir asgari ücretlinin kazancına denk geliyor. Takım arkadaşlarının 'Yusuf' diye hitap ettiği Ndayishimiye'nin yemeğini tesislerde yediği ve yine tesislerde kalarak geçimini sağladığı belirtildi.



