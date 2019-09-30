Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, Gençlerbirliği'nden Daniel Candeias ve MKE Ankaragücü'nün kalecisi Korcan Çelikay, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı genç futbolcu Dorukhan, topu kendi fileleriyle buluşturdu. Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan, ters bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Dorukhan (kk), 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.Akyazı'da 'Şampiyon Trabzonspor' sesleri! pic.twitter.com/0BoG3z7E3v— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019 Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon ilk kezTrabzonspor’un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş müsabakasıyla bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Kamil Ahmet, Beşiktaş karşısında mevkisi olan sağ bek yerine maça sağ kanatta başladı.Serkan Aslan'ın ilk heyecanıTrabzonspor'un alt yapısından yetişen genç oyuncularından Serkan Asan, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez A takımda 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ayrıca bordo-mavili takımın kadrosunda Beşiktaş karşısında kendi alt yapısından yetişen 6 futbolcu yer aldı.Ligin en kötüsü BeşiktaşHüseyin 11'le geri döndüGetafe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında formasını mevkidaşı Gaston Campi’ye kaptıran Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hafta içerisinde bordo-mavili kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş maçında yeniden 11’deki yerini aldı.Gol olur. #JoseSosa pic.twitter.com/YZiqUQcjlf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019 Beşiktaş'ta 3 değşiklikBeşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına üç değişiklik yaparak sahaya çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'i yedek kulübesine çeken Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.Şenol Güneş de maçı izlediBu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti.Maç öncesi dostluk yemeğiKarşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından Beşiktaş Kulübü’ne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.Akyazı'da; Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalıyor.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019 Maça yoğun ilgiTrabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurarak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia, Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. İttifak Holding Konyaspor bu golle 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Konyaspor-Kayserispor 2-1 Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nunda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Milosevic ve 90+8'de penaltıdan Jevtovic kaydetti.Kayserispor'un tek golü ise 9. dakikada kendi kalesine Shengelia'dan geldi.Uzatmalarda gelen golün ardından ortalık karıştıKonyaspor'un uzatmalarda VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıdan bulduğu gol sonrası Kayserisporlu futbolcular, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yoğun itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolculardan Bernard Mensah ile Pedro Henrique ve teknik heyetten bir isim kırmızı kart gördü.4 dakika uzatma verilen mücadele, penaltı pozisyonunda yapılan VAR incelemesi ve çıkan kırmızı kartlar nedeniyle 102. dakikanın 36. saniyesinde sona erdi.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 101. dakikada çıkan 3 kırmızı kart sonrası Alper Ulusoy'a böyle seslendi: ''Hocam gerek yok bunlara'' pic.twitter.com/CHjF25hczo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Eylül 2019

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ters vuruşla 2 gol atıldı. Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile farkı 2'ye çıkardı.

75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti. Gençlerbirliği, Korcan'ın kendi kalesine attığı golle umutlansa da derbiyi 2-1 MKE Ankaragücü kazandı.

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1 8. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz'un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon'un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou'ya çarpan top üstten dışarı çıktı.9. dakikada Sedat Ağçay'ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.30. dakikada Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.34. dakikada Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio'ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.44. dakikada Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.Maç sonucu | MKE Ankaragücü’müz 2-1 Gençlerbirliği#Ankaragücü— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 29, 2019 51. dakikada Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.56. dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak'ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-060. dakikada Hasan Kaya'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'in ellerinde kaldı. 68. dakikada altıpas içinden Orgill'in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.75. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure'nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1. 90 2. dakikada kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak'ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.MKE Ankaragücü müsabakayı 2-1 kazandı.#MaçSonucu Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği⚽56' Candeias (k.k.)⚽70' İlhan Parlak⚽75' Toure pic.twitter.com/Ug2TZZpLPL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019

Ligin ilk 5 haftalık bölümünde ters vuruşla sadece bir gol atılmıştı. 2. haftada Antalyasporlu futbolcu Bahadır Öztürk, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşamıştı.







