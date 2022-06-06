Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor'dan dikkat çekici transferler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle Robert Muric ve Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Muric'in, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giydiği ve geçen sezon 37 maçta 12 gol, 10 asist kaydettiği bildirildi.
- Aynı takımda forma giyen ve bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen Pavicic'in de Dinamo Zagreb altyapısında yetiştiği, 2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta 6 gol ve 4 asist ile oynadığı ifade edildi.
✍️ Konyaspor'umuza hoş geldin Robert Muric! https://t.co/MFFbnP7Ukg pic.twitter.com/L3WeK1GxQY
✍️ Konyaspor'umuza hoş geldin Robert Muric! https://t.co/MFFbnP7Ukg pic.twitter.com/L3WeK1GxQY— Konyaspor (@konyaspor) June 6, 2022