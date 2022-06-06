Spor Süper Ligin flaş ekibi Konyaspordan dikkat çekici transferler
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Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor'dan dikkat çekici transferler

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, kamp başlamadan gerekli takviyelerin büyük bir bölümünü tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligin flaş ekibi Konyaspordan dikkat çekici transferler
İlhan Palut - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle Robert Muric ve Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Muric'in, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giydiği ve geçen sezon 37 maçta 12 gol, 10 asist kaydettiği bildirildi.

  • Aynı takımda forma giyen ve bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen Pavicic'in de Dinamo Zagreb altyapısında yetiştiği, 2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta 6 gol ve 4 asist ile oynadığı ifade edildi.
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