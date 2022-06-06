Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor'dan dikkat çekici transferler

Dünya

Elon Musk'tan Twitter'a çok ağır suçlama

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal medya şirketini bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı ve bu durumu anlaşma şartlarının "ihlali" olarak nitelendirdi.