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Spor

Süper Lig'in iki yıldızı ölümden döndü: Milli takım uçağında korku dolu anlar

Beşiktaşlı Omar Colley ve Ankaragücülü Ali Sowe'un da yer aldığı Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, oksijensizlik nedeniyle acil iniş yaptı.

15:00 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:09 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Görüntülerde Omar Colley'in uçakta nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.
Görüntülerde Omar Colley'in uçakta nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.

Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda korku dolu anlar yaşandı. Oksijen eksikliği nedeniyle bazı futbolcular baygınlık geçirirken, uçak acil iniş yaptı.


Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Omar Colley ve Ankaragücülü Ali Sowe'un da yer aldığı kafiledekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gambiya Milli Takımı’nın, Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.




"Hepimiz ölebilirdik"

Gambiya Milli Takım Teknik Direktörü Tom Saintfiet, uçakta yaşanan korku dolu anları anlattı. Saintfiet, "Hepimiz ölebilirdik. Hepimiz çabucak uykuya daldık. Ben de öyle. Hayatımın nasıl bittiğine dair kısa rüyalar gördüm. Gerçekten. Dokuz dakika sonra pilot geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen kaynağı yoktu. Bazı oyuncular inişten sonra bile uyanamadı. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olacaktık" diye konuştu.




#Beşiktaş
#Gambiya Milli Takımı
#Omar Colley
#Ali Sowe
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