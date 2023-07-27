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Spor

Suudi ekibi Al Ittifak Henderson'ı kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:16 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Henderson, 77 kez İngiltere milli takımının formasını giymişti.

Henderson, 77 kez İngiltere milli takımının formasını giymişti.

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittifak, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzaladı.


Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı. İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.


Henderson'u kadrosuna katan Al-Ettifaq'ı bir başka Liverpool efsanesi Steven Gerrard çalıştırıyor. Suudi takımı son olarak dün Fransız golcü Moussa Dembele'yi kadrosuna kattığını açıklamıştı. Al-Ettifaq'ta Trabzonspor'un eski futbolcusu Berat Özdemir de forma giyiyor.


Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.


#Al Ittifak
#Jordan Henderson
#Transfer
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