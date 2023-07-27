Suudi ekibi Al Ittifak Henderson'ı kadrosuna kattı

Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı. İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.