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Spor

Takım arkadaşına yapılan ırkçılığa dayanamadı: Taraftara yumruk attı

Ajax forması giyen Steven Berghuis, takım arkadaşı Brian Brobbey'e ırkçı harekette bulunan Twente taraftarına saldırdı.

12:08 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Steven Berghuis'in yumruk attığı an

Steven Berghuis'in yumruk attığı an

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Steven Berghuis, taraftara fiziksel şiddet uyguladığı video görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından özür diledi.


Ligin 34. ve son haftasında takımının konuk olduğu Twente'ye 3-1 yenilmesinin ardından takım otobüsüne binmeden önce Berghuis'in bir taraftara yumruk attığı video, ülke kamuoyunda gündeme oturdu.


Hollanda basınında yer alan haberlere göre, bir taraftarın, takım arkadaşı Brian Brobbey'e ırkçı hakarette bulunması nedeniyle sinirlerine hakim olamayan Berghuis, söz konusu eylemi gerçekleştirdi.


"İnsanlar herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor"

Konu hakkında yazılı açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, "Eylemim nedeniyle pişmanım. Bunu yapmamalıydım. İnsanlar, herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor. Olanları kabullendim. Hareketim, hiçbir şeyi çözmedi. Ajax formasıyla topluma örnek olan bir futbolcu olarak, yaptığım hoş değildi. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.


Hollanda Milli Takımı'nda 45 maçta görev alan Berghuis, bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan Ajax'ta tüm kulvarlarda 42 maçta 11 gole imza attı.




#Ajax
#Steven Berghuis
#Brian Brobbey
#Twente
1 saat önce
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