Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş camiasından özür diledi

Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş camiasından özür diledi

09:028/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Tayyip Talha Sanuç
Tayyip Talha Sanuç

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçın 44'üncü dakikasında kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi.

Geçtiğimiz hafta kupada Göztepe ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Beşiktaş'ın 25 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'in 30'uncu haftasındaki Kasımpaşa maçında da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tayyip Talha, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyah-beyazlı camiadan ve taraftarlardan özür diledi.


25 yaşındaki stoper yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum, böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim."



#Tayyip Talha Sanuç
#Beşiktaş
#Kasımpaşa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proje okulları atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 MEB personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen ataması sonuç ekranı