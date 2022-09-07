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Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç için devrede

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi. Adana Demirspor'un Tayyip Talha Sanuç için istediği bonservis bedeli belli oldu. Tayyip Talha Sanuç hangi takıma transfer olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayyip Talha Sanuç hangi takıma transfer olacak? Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede​
Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalan sürpriz bir oyuncuyu için devreye girdi. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için görüşmelere başladı.

Adana Demirspor'un Tayyip Talha Sanuç için istediği bonservis bedeli

Belçika'ya transfer olması beklenen Tayyip Talha Sanuç, yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamayınca takımda kaldı. Adana Demirspor, 22 yaşındaki oyuncu için 1.4 milyon euro civarında bonservis bedeli isterken, bu rakamın nakit bir şekilde ödenmesini talep ediyor. Belçikalı yetkililerle ödeme planında anlaşamayan Adana Demirspor cephesi, oyuncunun transferi için diğer kulüplerle görüşmelere başladı.

Tayyip Talha Sanuç hangi takıma transfer olacak?

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi. Adana Demirspor ile görüşmelere başlayan her iki kulüp, rakamda anlaşılması durumunda 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak.
  • 2018 yılında Karabükspor'dan 245 bin euro karşılığında transfer edilen Tayyip Talha Sanuç, bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol attı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

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