Teknik direktör Cenk Özcan yeniden Estonya Ligi'nde

Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.
- Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.
Дженк Озджан возвращается на пост главного тренера «Нарва Транс»
Турецкий тренер подписал контракт по схеме 1+1.
Ассистентом главного тренера станет Ильгар Набиев. Дженк Озджан приступит к своим обязанностям с января 2020 года.#jknarvatrans #нашклубнашгород pic.twitter.com/7FEfrdPLu5
Дженк Озджан возвращается на пост главного тренера «Нарва Транс»
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