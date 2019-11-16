AVRUPA LİGLERİ

Teknik direktör Cenk Özcan yeniden Estonya Ligi'nde

Estonya ekibi Narva Trans, Türk teknik direktör Cenk Özcan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Cenk Özcan, Narva Trans'ı daha önce de çalıştırmıştı.

Cenk Özcan, Narva Trans'ı daha önce de çalıştırmıştı.

Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

  • Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyon...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.