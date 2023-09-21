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Spor

Tete haftanın 11'inde

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.

15:51 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Tete, dün akşam maçın adamı seçilmişti.

Tete, dün akşam maçın adamı seçilmişti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)


Defans: Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)


Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)


Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)


Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımı:




#Tete
#Şampiyonlar Ligi
#UEFA
#İlk 11
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