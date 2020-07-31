Altay Galatasaray'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı ileri sürüldü.

İki genç futbolcunun bayramdan sonra İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oluyor TFF 1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi. Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig maçına çıkarken, 7 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında top koşturdu. Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.Galeri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcular

Galatasaray ve Beşiktaş Kosovalı '10 numara'nın peşinde UEFA’nın şubat ayın yayımladığı gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği Kosovalı futbolcu Blend Baftiu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Ballkani takımında forma giyen Baftiu ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor.31 maçta 19 gol attı10 numara pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu 31 maçta 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, Kosova Milli Takım forması da giyiyor.Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Blend Baftiu için kulübünün bonservisinin yanında gelecek satıştan pay istediği ifade edildi.Galeri: Sergen Yalçın geleceğin takımını kuruyor: Listesinde iki isim varGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcular

Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecek Galatasaray yeni sezon öncesinde stoper transferi için harekete geçti. Savunma hattınında derinliği güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Milli stoperin Galatasaray’ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmesi halinde, sarı-kırmızılılar Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacak. Maicon'dan 3 milyon euro gelecekKaan Ayhan transferini, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için Al Nassr kulübüyle anlaşmaya vardı ve oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli alacak. Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun kısa sürede Riyad’a doğru yola çıkacağını söyledi. Maicon’un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi. Galatasaray’ın bu transferle hem Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı hem de finansal fair play kuralları içinde kalmayı amaçladığı kaydedildi. Galeri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcular



