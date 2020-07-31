TFF 1. Lig ekiplerinden Altay Galatasaraylı oyuncular Mirza Cihan ve Sefa Özdemir'i kadrosuna kattı
Altay Galatasaray'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı
Sezonun bitimiyle birlikte takımlarda kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da gelecek sezon planlamaları kapsamında Galatasaray'ın 2 genç oyuncusuyla anlaşma sağladı.
Haber MerkeziDHA
TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.
Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı ileri sürüldü.
İki genç futbolcunun bayramdan sonra İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.
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