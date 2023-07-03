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Spor

Tonali Newcastle United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İtalyan yıldız orta saha Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

14:40 . 3/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro

İngiliz ekibi Tonali için Milan'la 70 milyon Euro + bonuslar, sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.


24 yaşındaki yıldız isim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı


Geçtiğimiz sezon Milan'da 48 maça çıkıp 2 gol ,10 asistlik katkı sağladı.


Tonali'nin ilk açıklamaları şöyle:

"Kariyerim için Newcastle United, büyük bir fırsat. Bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum. St. James' Park'ta sahaya çıkmak, taraftarın sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum."


Newcastle United, Sandro Tonali transferini bu video ile duyurdu:



#Newcastle United
#Sandro Tonali
#AC Milan
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