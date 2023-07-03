Tonali Newcastle United'da

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro
İngiliz ekibi Tonali için Milan'la 70 milyon Euro + bonuslar, sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.
24 yaşındaki yıldız isim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı
Geçtiğimiz sezon Milan'da 48 maça çıkıp 2 gol ,10 asistlik katkı sağladı.
"Kariyerim için Newcastle United, büyük bir fırsat. Bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum. St. James' Park'ta sahaya çıkmak, taraftarın sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum."