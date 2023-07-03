Tonali Newcastle United'da

İngiliz ekibi Tonali için Milan'la 70 milyon Euro + bonuslar, sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

"Kariyerim için Newcastle United, büyük bir fırsat. Bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum. St. James' Park'ta sahaya çıkmak, taraftarın sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum."