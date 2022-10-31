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ÖZET | Torino-Milan: 2-1

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 12. haftasında Milan, konuk olduğu Torino'ya 2-1 yenildi. 2 dakikada içerisinde bulduğu 2 golle karşılaşmada galibiyete uzanan Torino, puanını 17'ye yükseltti. Milan ise şampiyonluk yarışında aldığı bu mağlubiyetle, lider Napoli'nin 6 puan gerisine düştü. Torino-Milan maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Torino-Milan 2-1 özet izle: İtalya Serie A maç özetleri
Torino-Milan karşılaşmasından bir kare

İtalya Seria'nın 12. haftasında Torino’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede, orta sıralardaki Torino ile şampiyonluk adaylarından Milan kozlarını paylaştı.

Torino, Milan karşısında 2 dakikada 2 gol buldu

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 35. dakikada Djidji ve 37. dakikada Miranchuk'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda, konuk Milan, Messias ile 67. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1. Mücadelede başka gol olmayınca Torino, Milan'ı 2-1 mağlup ederek, 3 puanı aldı.

Milan, lider Napoli'nin 6 puan gerisinde

Bu sonuçla Torino, puanını 17 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Milan ise ligde bu sezon 2. yenilgisini Torino karşısında aldı ve haftayı puansız kapattı. Milan, 32 puanlı lider Napoli'nin 6 puan gerisinde 26 puanla 3. sırada yer aldı.

Torino-Milan maç özeti ve golleri izle

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