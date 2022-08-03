Torino'nun Fenerbahçe'ye Miha Zajc teklifi ortaya çıktı

İtalya Serie A Ligi ekibi Torino, Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı transfer etmek istiyor. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus’un gelişiyle yedek kulübesine hapsolan 28 yaşındaki oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.
Torino'nun teklifi 4 milyon euro
Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu için 6-7 milyon euro bonservis isterken, Torino ise teklifini 4 milyon euroya yükseltti. Forvet transferini de çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, Sörloth için Leipzig’a kiralama teklifinde bulundu.
- Miha Zajc geride bıraktığımız sezon 41 maçta, 9 gol ve 2 asistle oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak2019 tarihinde Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand ve Miha Zajc'a transfer teklifleri geldi.
💵Bonservis bedelleri ne olmalı❓ pic.twitter.com/GZo2E0hrzP
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand ve Miha Zajc'a transfer teklifleri geldi.