Spor Torinonun Fenerbahçeye Miha Zajc teklifi ortaya çıktı
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Torino'nun Fenerbahçe'ye Miha Zajc teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus’un gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Miha Zajc, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Torino'nun, Zajc için Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Torinonun Fenerbahçeye Miha Zajc teklifi ortaya çıktı
Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

İtalya Serie A Ligi ekibi Torino, Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı transfer etmek istiyor. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus’un gelişiyle yedek kulübesine hapsolan 28 yaşındaki oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

Torino'nun teklifi 4 milyon euro

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu için 6-7 milyon euro bonservis isterken, Torino ise teklifini 4 milyon euroya yükseltti. Forvet transferini de çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, Sörloth için Leipzig’a kiralama teklifinde bulundu.

  • Miha Zajc geride bıraktığımız sezon 41 maçta, 9 gol ve 2 asistle oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak2019 tarihinde Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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