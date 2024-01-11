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Spor

Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri dakika 21' Filip Benkovic ve 45+1' Paul Onuachu kaydetti. Samsunspor'un tek golünü 90+5. dakikada Taylan Antalyalı attı. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:56 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bordo-mavililer üç puan iki golle aldı.
Bordo-mavililer üç puan iki golle aldı.

Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-0 kazandı.


Galibiyeti getiren golleri dakika 21' Filip Benkovic ve 45+1' Paul Onuachu kaydetti.


Samsunspor'un tek golü dakika 90+5' Taylan Antalyalı (P) kaydetti.


Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 18 puanla düşme hattında kaldı.


Trabzonspor önümüzdeki hafta deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.


TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU


TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.


33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.

40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.


45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Samsunspor maçının özetini izlemek için

SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Samsunspor
#Süper Lig
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