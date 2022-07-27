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Trabzonspor Alexander Djiku için görüşmelere başladı

Sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı oyuncu Alexander Djiku için girşimlere başladı. Bordo-mavililerin diğer alternatifi ise Valencia’dan Mouctar Diakhaby oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Alexander Djiku için görüşmelere başladı
Alexander Djiku

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, yönetim de teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol stoperde Hugo, Denswil ve Ahmet Can gibi isimler yer alırken, sağ tarafta direkt 11 oynayacak ismin olmaması planları sekteye uğrattı.

Trabzonspor Alexander Djiku için görüşmelere başladı

Bordo-mavililer, Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı oyuncu Alexander Djiku için kulübü ile temasa geçti. Fransız ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Djiku’nun yüksek bonservisini aşağı çekmek isteyen Trabzonspor, Strasbourg’dan cevap bekliyor. Ganalı futbolcu, sağ stoper olmasının yanı sıra defansif orta saha ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

  • Diakhaby listede
  • Trabzonspor’da temas kurulan bir başka isimse Valencia’dan Mouctar Diakhaby oldu. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Gineli stoper için bordo-mavililer, oyuncunun menajeri ile temasa geçti. İspanyol ekibinin sözleşme yenileme için kendileriyle konuşmadığını söyleyen 25 yaşındaki oyuncunun menajeri, Trabzonspor’un, Valencia’yı ikna edecek bir teklif sunmasını söyledi. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği bu transfer için kısa zamanda resmi teklif yapacak.

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