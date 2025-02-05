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Trabzonspor Barisic'i kiraladı

Trabzonspor Barisic'i kiraladı

Haber Merkezi
13:005/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Borna Barisic’i Leganes’e kiraladı
Trabzonspor, Borna Barisic’i Leganes’e kiraladı

Trabzonspor, Hırvat oyuncusu Borna Barisic’i, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar İspanyol ekibi Leganes’e kiraladığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Hırvat oyuncusu Borna Barisic'i sezon sonuna kadar İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı. Sezon başında transfer edilen Trabzonspor’un Hırvat oyuncusu, sezon sonuna kadar İspanya La Liga temsilcilerinden Leganes’e kiraladı. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacak.


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Barisic, bordo-mavili formayla ligde 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti.



#Trabzonspor
#Borna Barisic
#Süper Lig

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