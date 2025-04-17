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Trabzonspor beş eksikle çalıştı

Trabzonspor beş eksikle çalıştı

19:0617/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı antrenmanda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.


Antrenmana, sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı katılmadı.







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