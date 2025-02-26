Trabzonspor - Çaykur Rizespor || Canlı skor - Canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puanıyla ilk sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor ise üç puanla averajla üçüncü sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Okay, Cihan, Cham, Sikan, Banza.
Rizespor: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Buljubasic, Akintola, Abdülkadir, Olawoyin, Sowe.