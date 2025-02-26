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Trabzonspor - Çaykur Rizespor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Çaykur Rizespor || Canlı skor - Canlı sonuç

17:0826/02/2025, Çarşamba
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Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puanıyla ilk sırada yer alıyor.


Çaykur Rizespor ise üç puanla averajla üçüncü sırada yer alıyor.


TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Okay, Cihan, Cham, Sikan, Banza.

Rizespor: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Buljubasic, Akintola, Abdülkadir, Olawoyin, Sowe.


TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
#Ziraat Türkiye Kupası

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