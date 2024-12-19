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Trabzonspor Denis Draguş'un son durumunu açıkladı

Trabzonspor Denis Draguş'un son durumunu açıkladı

16:3419/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
AA
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Dragus bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Dragus bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan futbolcu Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Trabzonspor, Galatasaray derbisinde sakatlanan futbolcu Denis Draguş'un son durumunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir.


Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadesini kullandı.




#Denis Draguş
#Süper Lig
#Trabzonspor

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