Trabzonspor Fatih Tekke'yi KAP'a bildirdi

Teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlayan Trabzonspor, genç teknik adamın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır."
Şenol Güneş'in sözleşme feshi de KAP'a bildirildi
Öte yandan Şenol Güneş'in, teknik direktörlük sözleşmesinin feshiyle ilgili de KAP'a bildirimde bulunuldu. Trabzonspor açıklamasında, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.