|
Spor

Trabzonspor ilk hazırlık maçında mağlup

Slovenya'da kamp çalışmalarına başlayan Trabzonspor, bugün ilk hazırlık maçına Hajduk Split karşısında çıktı.

14:21 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İlk hazırlık maçına mağlubiyetle başladı.

İlk hazırlık maçına mağlubiyetle başladı.

Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdüren Bordo-mavili ekip, saat 12.30'da başlayan karşılaşmada Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu.


Karşılaşmanın golleri Hajduk Split adına 14.dakikada Ivan Dolcek ve skoru belirleyen golü 33.dakika da Dario Meljnak'dan geldi.

Yeni transferlerden Joaquin Fernandez maçın 14.dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bir diğer yeni isim Mislav Orsic'de 74 dakika sahada kaldı.


Teknik Direktör Nenad Bjelica maç sonu açıklamalarda bulundu:

Bruno Petkovic

"Otelde görüşmüştük kendisiyle. Hem kendisiyle hem de kulübüyle olan görüşmelerin olumlu bir noktaya varması gerekiyor. Listemizdeki tek oyuncu değil. Eğer Petkovic olmazsa, listemizde birçok oyuncu var"


''Her bölgeye, pozisyona oyuncu bakıyoruz diyebilirim. Aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Bu oyuncular ayrıldığında, o kalitede, aynı yetenekte oyuncularla doldurmamız gerekiyor. Biz de bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz"


Joaquin Fernandez sakatlığı

''Joaquin Fernandez, kontrol amaçlı hastanede. Umuyoruz ciddi bir şeyi çıkmayacak''



Fernandez'in sakatlandığı pozisyon:





#Trabzonspor
#Hajduk Split
#Hazırlık maçı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu