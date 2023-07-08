Trabzonspor ilk hazırlık maçında mağlup

İlk hazırlık maçına mağlubiyetle başladı.
Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdüren Bordo-mavili ekip, saat 12.30'da başlayan karşılaşmada Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın golleri Hajduk Split adına 14.dakikada Ivan Dolcek ve skoru belirleyen golü 33.dakika da Dario Meljnak'dan geldi.
Yeni transferlerden Joaquin Fernandez maçın 14.dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bir diğer yeni isim Mislav Orsic'de 74 dakika sahada kaldı.
"Otelde görüşmüştük kendisiyle. Hem kendisiyle hem de kulübüyle olan görüşmelerin olumlu bir noktaya varması gerekiyor. Listemizdeki tek oyuncu değil. Eğer Petkovic olmazsa, listemizde birçok oyuncu var"
''Her bölgeye, pozisyona oyuncu bakıyoruz diyebilirim. Aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Bu oyuncular ayrıldığında, o kalitede, aynı yetenekte oyuncularla doldurmamız gerekiyor. Biz de bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
''Joaquin Fernandez, kontrol amaçlı hastanede. Umuyoruz ciddi bir şeyi çıkmayacak''