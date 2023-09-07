Trabzonspor Mendy'e kavuştu

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da istediği ön libero için Fransız kulübü ile 4,5 milyon Euro'ya el sıkışan Trabzonspor yönetimin bugün transferi sonlandırması bekleniyor.

Trabzonspor'da Batista Mendy transferinin yanı sıra bir başka gelişme daha yaşandı. Fransız oyuncunun transfer edilmesiyle yabancı sayısı 15 olan bordo-mavili takımda, Koita'nın gönderilmesine kesin gözü ile bakılırken, sakat olan Orsic'in lisansının askıya alınmasına da karar verildi.

Hafta sonuna kadar transfer için gündemde olan oyuncularla ilgili bir gelişme olmaması ve bu transferlerin yapılmaması halinde takımdan ayrı çalışan Djaniny yeniden takıma katılacak. Hafta sonuna kadar tüm bu çalışmalarını sonlandırmak için uğraş verecek olan Trabzonspor'da alternatif isimler de masada duruyor.