Trabzonspor Mendy'e kavuştu

Batista Mendy, Trabzon'a geldi.
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından eksiklerini gidermek için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Berat Özdemir'in ardından Batista Mendy'de de mutlu sona ulaşıldı.
Fransa'da 2. Lig'e düşen Angers takımının formasını giyen Batista Mendy'nin kulübü ile anlaşmaya varan bordo-mavililer, 1.91'lik 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da istediği ön libero için Fransız kulübü ile 4,5 milyon Euro'ya el sıkışan Trabzonspor yönetimin bugün transferi sonlandırması bekleniyor.
Dün vize işlemleri tamamlandıktan sonra özel uçakla gece yarısı Trabzon'a gelen Mendy'nin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavili takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da Batista Mendy transferinin yanı sıra bir başka gelişme daha yaşandı. Fransız oyuncunun transfer edilmesiyle yabancı sayısı 15 olan bordo-mavili takımda, Koita'nın gönderilmesine kesin gözü ile bakılırken, sakat olan Orsic'in lisansının askıya alınmasına da karar verildi.
Hafta sonuna kadar transfer için gündemde olan oyuncularla ilgili bir gelişme olmaması ve bu transferlerin yapılmaması halinde takımdan ayrı çalışan Djaniny yeniden takıma katılacak. Hafta sonuna kadar tüm bu çalışmalarını sonlandırmak için uğraş verecek olan Trabzonspor'da alternatif isimler de masada duruyor.
Bordo-mavililerin ayrıca Southampton'da forma giyen Paul Onuachu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.