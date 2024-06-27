Trabzonspor Ozan Tufan'ın sözleşme detaylarını açıkladı

Trabzonspor, Ozan Tufan transferinin mali detaylarını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Ozan Tufan'ın bonservisinin 2 milyon euro olduğu bildirildi.

Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;