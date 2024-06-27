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Spor

Trabzonspor Ozan Tufan'ın sözleşme detaylarını açıkladı

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında renklerine bağladığı Ozan Tufan'ın, sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar...

13:51 - 27/06/2024 الخميس
Güncelleme: 13:53 - 27/06/2024 الخميس
Yeni Şafak
Ozan Tufan, Trabzonspor taraftarlarına ilk üçlüyü çektirdi.
Ozan Tufan, Trabzonspor taraftarlarına ilk üçlüyü çektirdi.

Trabzonspor, Ozan Tufan transferinin mali detaylarını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Ozan Tufan'ın bonservisinin 2 milyon euro olduğu bildirildi.


Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;


2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,


2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,


2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.


Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;


2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.


Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.


#Trabzonspor
#Ozan Tufan
#Transfer
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