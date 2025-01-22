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Trabzonspor yeni golcüsünü duyurdu

Trabzonspor yeni golcüsünü duyurdu

21:0122/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Danylo Sikan ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Danylo Sikan ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo-mavili kulüp, Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Shakhtar Donetsk forması giyen 23 yaşındaki Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;


2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.


Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."


Trabzonspor, Danylo Sikan transferini bu videoyla duyurdu:

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Sikan, “Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum. Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Danylo 14 numaralı formayı giyecek.

Danylo Sikan, bu sezon Shaktar Donestk formasıyla toplamda 18 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.




#Trabzonspor
#Danlyo Sikan
#Transfer

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