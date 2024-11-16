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Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

16:5716/11/2024, Cumartesi
DHA
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Fırtına'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Fırtına'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavili takımda hazırlıklar devam ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.


Bordo-mavililer, bu mücadelenin hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.



#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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