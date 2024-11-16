Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Bordo-mavililer, bu mücadelenin hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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