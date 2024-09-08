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Spor

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Avrupa maçlarında takımına katkı veremeyen Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu merak konusu. Peki, Anthony Nwakaeme Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Haber Merkezi
11:04 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Anthony Nwakaeme
Anthony Nwakaeme

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bordo mavili kulüp dün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 panaromik oyun çalışması ile sona erdi.


Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş maçı hazırlıklarını devam edecek.



Anthony Nwakaeme Beşiktaş maçında oynayacak mı?


Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin milli arada tam anlamıyla geri dönmesi planlanıyor. Sakatlığını atlatan 35 yaşındaki saha çalışmalarına başladı. Nijeryalı oyuncunun, ciddi bir sakatlık durumu olmaz ve doktorlar da onay verirse, Beşiktaş derbisinde yer alması bekleniyor.




#Anthony Nwakaeme
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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