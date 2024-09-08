UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza vermezken RAMS Başakşehir'e ise şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin avro para cezası verdi.