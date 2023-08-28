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Spor

Trabzonspor'da kritik hafta

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica'nın, santrfor ve orta saha alacaklarını açıklamasının ardından gözler transfere çevrildi. Bordo mavililer, her iki bölge için de transferi bu hafta bitirmek istiyor.

10:04 . 28/08/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Batista Mendy - Bruno Petkovic

Batista Mendy - Bruno Petkovic

Süper Lig'deki son maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yaptığı, "Bir santrfor ve orta saha alacağız" açıklamasıyla gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi.


Santrfor için öne çıkan isim Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic. 29 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan bordo-mavililer, kulübüyle pazarlıklarda ise son aşamaya geldi. Dinamo Zagreb, Petkovic için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Trabzonspor ise 3 milyon euroya transferi çözmek istiyor.




Petkovic'in alternatifleri hazır

Bruno Petkovic'i bu hafta açıklamak isteyen bordo-mavililerde olası bir anlaşmazlık durumunda alternatifler de hazır.


Bordo-mavililer, İsviçre'nin Young Boys ekibinde forma giyen golcü isim Nsame için de temasta. Trabzonspor, Nsame ile kişisel şartlarda anlaşırken oyuncunun fiyatını 2.5 milyon euroya düşürmeye çalışıyor.


Gündemdeki bir diğer isimse İngiliz ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Orta saha için Mendy önde

Bordo-mavililerin orta saha için listesinde öne çıkan isimse Fransa'nın Angers takımından Mendy. Fransız basını, oyuncunun takımıyla son idmana çıkmadığını ve transferin an meselesi olduğunu yazdı.


Orta saha için öne çıkan bir başka isimse, Portekiz'de Boavista forması giyen Gaius Makouta oldu.


Bordo-mavililer, gerek santrfor için gerekse de orta saha için anlaştığı futbolcuları bu hafta içinde açıklamayı ve bir an önce kadrosuna katmayı planlıyor.





#Trabzonspor
#Bruno Petkovic
#Mendy
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