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Spor

Trabzonspor’da Markovic takımla ilk antrenmanına çıktı

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında dün akşam sahasında Basel’i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 23 Şubat’ta oynanacak rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Trabzonspor’un Gaziantep FK’dan kiraladığı Lazar Markovic, bordo mavili takımla ilk kez idmana çıktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:56 . 17/02/2023 Cuma
DHA
Lazar Markovic, sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giyecek.

Lazar Markovic, sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giyecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında dün akşam İsviçre ekibi Basel’i konuk eden Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli avantaj sağladı. Konferans Ligi’nde son 16’ya kalmak isteyen Karadeniz ekibi, 23 Şubat’ta deplasmanda oynanacak rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de hazırlıklarına başlayan bordo mavililerde, dün akşam Basel karşısında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, teknik ısınma ve 5’e 2 çalışma yaptı. Dar alanda oyunlarıyla devam eden antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Markovic ilk idmana çıktı

Trabzonspor’un geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, yeni takımında ilk idmanına bugün çıktı. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve geçtiğimiz haftalarda imajını değiştirmesiyle gündem olan Marek Hamsik Trabzon’a dönerek idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.



Bordo mavililerin idmanında tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca yer almadı. Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 19 Şubat Pazar günü devam edecek.

#Trabzonspor
#Basel
#Konferans Ligi
#Lazar Markovic
1 saat önce
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Trabzonspor’da Markovic takımla ilk antrenmanına çıktı
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