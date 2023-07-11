Trabzonspor'da Marc Bartra'nın sözleşmesi feshedildi

Yorgun olduğu gerekçesiyle idmanlara katılmayan Marc Bartra'nın sözleşmesi karşılıklık feshedildi. Bordo-Mavililer konuyla ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Karadeniz ekibi KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Marc Bartra Aregall arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 8 (Sekiz) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR tutarında fesih tazminatı ödenecektir" ifadelerini kullandı.