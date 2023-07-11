Trabzonspor'da Marc Bartra'nın sözleşmesi feshedildi

Marc Bartra
Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı.
Yorgun olduğu gerekçesiyle idmanlara katılmayan Marc Bartra'nın sözleşmesi karşılıklık feshedildi. Bordo-Mavililer konuyla ilgili resmi duyuruyu yaptı.
1 milyon euro ödenecek
Trabzonspor, Marc Bartra'ya 8 taksit halinde toplam 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeneceği açıklandı.
Karadeniz ekibi KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Marc Bartra Aregall arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 8 (Sekiz) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR tutarında fesih tazminatı ödenecektir" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Marc Bartra'yı geçtiğimiz sezon başında 1.25 milyon Euro karşılığında Real Betis'ten transfer etmiş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Trabzonspor ile 2022-23 sezonunda toplam 40 maça çıkan Marc Bartra 4 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.