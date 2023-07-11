|
Spor

Trabzonspor'da Marc Bartra'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Marc Bartra dönemi sona erdi. Bordo-Mavililer, Marc Bartra'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

18:15 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Marc Bartra

Marc Bartra

Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı.

Yorgun olduğu gerekçesiyle idmanlara katılmayan Marc Bartra'nın sözleşmesi karşılıklık feshedildi. Bordo-Mavililer konuyla ilgili resmi duyuruyu yaptı.


1 milyon euro ödenecek

Trabzonspor, Marc Bartra'ya 8 taksit halinde toplam 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeneceği açıklandı.


Karadeniz ekibi KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Marc Bartra Aregall arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 8 (Sekiz) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR tutarında fesih tazminatı ödenecektir" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor, Marc Bartra'yı geçtiğimiz sezon başında 1.25 milyon Euro karşılığında Real Betis'ten transfer etmiş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Trabzonspor ile 2022-23 sezonunda toplam 40 maça çıkan Marc Bartra 4 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

#Trabzonspor
#Marc Bartra
#Transfer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muhtemel ne demek? TDK'ye göre Muhtemel kelimesinin anlamı