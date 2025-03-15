Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat edildi

TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana devam edememişti. Genç kaleci, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Beşir, “Sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı."