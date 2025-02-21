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Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli sakatlandı

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli sakatlandı

16:5521/02/2025, Cuma
DHA
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Tim Jabol Folcarelli
Tim Jabol Folcarelli

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli’nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi. Bordo mavili takımda, oyuncunun tedavisine başlandı.

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’nin Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenman esnasında ağrı hissetmesi sonrası yapılan MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi.


Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


Beşir, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.



#Trabzonspor
#Tim Jabol Folcarelli
#Süper Lig

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