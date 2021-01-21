Spor Trabzonspordan Göztepeye İmzayı attı
SÜPER LİG

Trabzonspor'dan Göztepe'ye: İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'dan Malili futbolcu Fousseni Diabate ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Diabate Trabzonspor'da beklentileri karşılayamamıştı.
Diabate Trabzonspor'da beklentileri karşılayamamıştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1995 doğumlu kanat oyuncusu Diabate'yi kadrosuna kattı.

Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu devre arasında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Diabate, daha sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık olarak mücadele etti.

  • Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Diabate, Türkiye kariyerinde ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.

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