Trabzonspor'dan Göztepe'ye: İmzayı attı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1995 doğumlu kanat oyuncusu Diabate'yi kadrosuna kattı.

Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu devre arasında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Diabate, daha sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık olarak mücadele etti.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Diabate, Türkiye kariyerinde ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.

#Transfer: 1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.https://t.co/soaEioHmxw#Göztepe pic.twitter.com/8g12NJud2P — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 21, 2021