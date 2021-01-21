Trabzonspor'dan Göztepe'ye: İmzayı attı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1995 doğumlu kanat oyuncusu Diabate'yi kadrosuna kattı.
Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu devre arasında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Diabate, daha sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık olarak mücadele etti.
- Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Diabate, Türkiye kariyerinde ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.
#Transfer: 1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.https://t.co/soaEioHmxw#Göztepe pic.twitter.com/8g12NJud2P
#Transfer: 1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.https://t.co/soaEioHmxw#Göztepe pic.twitter.com/8g12NJud2P— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 21, 2021