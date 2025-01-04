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Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Herkese ‘VAR’ Trabzonspor'a ‘YOK’

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Herkese ‘VAR’ Trabzonspor'a ‘YOK’

21:364/01/2025, السبت
G: 4/01/2025, السبت
Yeni Şafak
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Ozan Tufan ceza sahası içerisinde ve gol pozisyonunda yapılan müdahaleler.
Ozan Tufan ceza sahası içerisinde ve gol pozisyonunda yapılan müdahaleler.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Samsunspor maçındaki penaltı ve gol pozisyonlarında VAR hakeminin devreye girmemesine tepki gösterdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hakem Mehmet Türkmen ve VAR'da görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları damga vurdu.


Penaltıyı es geçti

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk'un müdahalesinin ardından Ozan Tufan yerde kaldı. Hakem Türkmen, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Ozan Tufan'a sarı kart gösterdi ve oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

Gol öncesi faulü göremediler

30. dakikada Holse, Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. Gol öncesi Ozan Tufan'ın ayak bileğine vurarak topu kapan Holse, devamında golü attı. Hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda VAR'ı dinlemeyi tenezzül etmedi ve golü verdi.

"Herkese ‘VAR’, Trabzonspor’a ‘YOK’"

Bordo-mavili kulüp, ilk yarının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakem hatalarına tepki gösterdi. Gönderide "Herkese ‘VAR’, Trabzonspor’a ‘YOK’" ifadelerine yer verildi.






#Trabzonspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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